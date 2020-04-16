Москва, , 06:43 — REGNUM Больше всего граждан России, желающих вернуться на родину в связи с распространением коронавируса, остаются в Таиланде, Индии и Индонезии. Об этом 15 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда».

"Есть и другие страны, где от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, которые так или иначе по разным причинам хотят вернуться», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что большое число людей «зависли» в связи с тем, что неправильно оформили заявки на портале госуслуг. Поэтому при получении отказа им следует переоформить обращения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что за рубежом остаётся примерно 35−36 тысяч граждан России, которые хотят вернуться на родину.

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