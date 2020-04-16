Чебоксары, , 06:42 — REGNUM В Чебоксарах священнослужители Свято-Троицкого мужского монастыря вышли на ежедневное молебное пение от «губительнаго поветрия и смертоносныя заразы». Возглавил молебен наместник обители архимандрит Василий (Паскье), сообщается на сайте Чувашской митрополии.

Молебное пение Stpmm.ru

После окончания молебна состоялся крестный ход вокруг монастыря с иконами и святынями. Архимандрит в своём напутственном слове отметил, что «нам полегче в сложившейся ситуации, мы в монастыре».

«Хоть одни, без прихожан, но будем служить на Пасху в храме. В других странах даже храмы закрыты», — сказал, в частности, наместник обители, отметив, что, когда он жил в Иерусалиме, в монастыре Иоанна Крестителя, то тогда встречали Пасху восемь человек.

Крестный ход Stpmm.ru

«Не надо, братии мои, переживать, наоборот, пришло время почувствовать себя в пустыне. Самое главное, молиться за всех, особенно за слабых и сомневающихся. Конечно, провокаций много. Выставляют в интернете фотографии, пишут злобные статьи. Неверующие люди давят на главу республики. Пустили слух, что после Вербного воскресения увеличилось число заражённых. Но на следующий день после заражения ещё не могут выявить вирус. Для анализа нужно несколько дней», — приводятся слова наместника Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрита Василия.

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Напомним, на Вербное воскресение жители массово пошли в храмы, несмотря на режим самоизоляции и просьбы воздержаться от посещения религиозных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ужесточили комплекс ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом. В республике временно закрываются кладбища и культовые учреждения, вход в храмы и мечети разрешён только священнослужителям. Праздничные богослужения будут транслировать в онлайн-режиме.

Скриншот с официальной страницы монастыря Stpmm.ru

Напомним, с 7 апреля в Чувашии действует режим обязательной самоизоляции для всех. Можно выходить в продовольственный магазин, аптеку, для выноса мусора, выгула собаки или для ухода за пожилым родственником. Продолжающим работать жителям необходимо иметь при себе паспорт и справку от работодателя.