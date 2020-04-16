Чебоксары, 16 апреля 2020, 06:42 — REGNUM В Чебоксарах священнослужители Свято-Троицкого мужского монастыря вышли на ежедневное молебное пение от «губительнаго поветрия и смертоносныя заразы». Возглавил молебен наместник обители архимандрит Василий (Паскье), сообщается на сайте Чувашской митрополии.
После окончания молебна состоялся крестный ход вокруг монастыря с иконами и святынями. Архимандрит в своём напутственном слове отметил, что «нам полегче в сложившейся ситуации, мы в монастыре».
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Напомним, на Вербное воскресение жители массово пошли в храмы, несмотря на режим самоизоляции и просьбы воздержаться от посещения религиозных учреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ужесточили комплекс ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом. В республике временно закрываются кладбища и культовые учреждения, вход в храмы и мечети разрешён только священнослужителям. Праздничные богослужения будут транслировать в онлайн-режиме.
Напомним, с 7 апреля в Чувашии действует режим обязательной самоизоляции для всех. Можно выходить в продовольственный магазин, аптеку, для выноса мусора, выгула собаки или для ухода за пожилым родственником. Продолжающим работать жителям необходимо иметь при себе паспорт и справку от работодателя.