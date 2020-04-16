Омск, , 06:32 — REGNUM Особый противопожарный режим установлен с 16 апреля на территории Омской области, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Он будет действовать до 15 июня.

В период действия особого режима вводится ограничение на посещение лесов. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую траву, листья и так далее.

«Прошедшие выходные (11−12 апреля — прим. ред.) обернулись для региона ростом количества термических точек в лесном массиве. Огнём выжжены тысячи гектаров. Едким дымом из частного сектора на днях был окутан и Омск», — говорится в сообщении облправительства.

Нарушителей особого противопожарного режима ждёт наказание. В округах и поселениях будет организовано патрулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области ежедневно растёт число травяных пожаров.