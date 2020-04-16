Рим, , 06:28 — REGNUM Сыпь на ногах может быть признаком заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, утверждают испанские и итальянские врачи. Об этом сообщает газета Metro.

По их данным, у 20% итальянцев, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, были замечены проблемы с кожей. Наиболее характерен этот симптом для детей и подростков. Педиатры Испании отметили схожесть сыпи при COVID-19 и при заболевании оспой или корью.

В связи с этим, медики призвали внимательней относиться к появлению сыпи на ногах и самоизолироваться дома в случае проявления этого симптома. Однако врачи все же предостерегли, что не стоит обращаться в медучреждения с жалобой на коронавирус только из-за появления сыпи.

Как сообщало ИА REGNUM, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 2 млн. Также с начала пандемии от болезней, вызванных SARS-CoV-2, скончались более 134 тыс. человек.