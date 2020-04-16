Новосибирск, 16 апреля 2020, 06:20 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 10:00 сегодня, 16 апреля, зарегистрировано 11 новых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Уточняется, что четверо из них входят в близкий круг контактов ранее выявленных пациентов. Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали. Таким образом, сейчас в регионе официально зарегистрированы 64 пациента с коронавирусом, из них 14 выздоровели и выписаны, двое скончались. Второй умерший — 54-летний иногородний водитель. На фоне сопутствующей патологии (ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет) у него развилась коронавирусная пневмония.
«Коронавирус и режим самоизоляции в России»
В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.