Новосибирск, , 06:20 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 10:00 сегодня, 16 апреля, зарегистрировано 11 новых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Уточняется, что четверо из них входят в близкий круг контактов ранее выявленных пациентов. Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали. Таким образом, сейчас в регионе официально зарегистрированы 64 пациента с коронавирусом, из них 14 выздоровели и выписаны, двое скончались. Второй умерший — 54-летний иногородний водитель. На фоне сопутствующей патологии (ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет) у него развилась коронавирусная пневмония.