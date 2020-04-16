Салехард, , 06:08 — REGNUM На Ямале к утру 16 апреля насчитывается 73 заражённых коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Ожидается увеличение на 22 человека. Большинство были в контакте с ранее выявленными больными и находились на изоляции под наблюдением врачей», — отметил глава региона.

С месторождения Тамбейской группы были вывезены двое работников, чьи анализы на SARS-CoV2 оказались положительными. Контактировавшие с ними 65 вахтовиков направлены в центр изоляции под Новым Уренгоем.

С этого момента приезжающие на Ямал работники должны сдать анализ у себя дома, затем пройти 14-дневную изоляцию и потом вновь пройти тестирование.

«Только после этого можно будет приступать к работе на наших месторождениях и стройках», — заявил Дмитрий Артюхов.