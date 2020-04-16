Новосибирск, , 06:08 — REGNUM В Новосибирской области исследования на коронавирусную инфекцию проводятся в лабораториях на базе семи организаций. По данным на 15 апреля 2020 года проведено 7996 (за сутки — 998) лабораторных исследований.

«Медицинские организации, осуществляющие проведение исследований на новую коронавирусную инфекцию имеют санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека III—IV групп патогенности», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что положительные результаты подтверждаются в государственном научном центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора.

Обследование проводит вернувшимся из-за границы, из неблагополучных российских регионов, контактировавшим с больным COVID-19, всем заболевшим внебольничной пневмонией, гражданам старше 65 лет, обратившимся к врачам с симптомами респираторного заболевания, медицинским работникам.