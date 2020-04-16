Симферополь, , 06:02 — REGNUM Власти Крыма могут направить около 500 тыс. жителей полуострова в санатории за счёт бюджета после преодоления эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Об этом глава региона Сергей Аксёнов 15 апреля написал на своей странице Вконтакте.

«Считаю, что подобный подход даст возможность людям поправить свое здоровье, а с другой стороны — поддержать курортную сферу», — объяснил он.

По его словам, на санаторное лечение и отдых могут рассчитывать дети пенсионеры, малообеспеченные и некоторые другие категории граждан.

Аксёнов сообщил также, что основные средства Крым традиционно зарабатывает во время курортного сезона, однако «уже сейчас прогноз не утешительный». Ранее СМИ сообщали, что туристический поток на полуостров в 2020 году может снизиться на 950 тыс. человек.

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