Токио, , 05:59 — REGNUM Власти Японии изучают возможность объявления режима чрезвычайной ситуации еще в трех префектурах страны из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает газета Asahi со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, режим ЧС может быть введен в префектурах Киото, Хоккайдо и Айти, где в последние дни отмечен рост числа зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Если же правительство объявит режим ЧС в этих префектурах, он будет действовать до 6 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии до 6 мая приостановлена работа заводов и офисов компании Toshiba. Предприятия будут закрыты с 20 апреля по 6 мая в связи с неблагоприятной ситуацией из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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