Якутск, , 06:03 — REGNUM В Якутии СУ СК начал проверку в отношении врача станции скорой помощи, которая распространила в соцсетях собственное аудиосообщение, где говорила об отсутствии у медперсонала медицинского центра республики средств защиты при приёме коронавирусного пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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«Автор сообщения распространила несоответствующие действительности сведения об отсутствии средств индивидуальной защиты у персонала медучреждения, контактировавшего с инфицированным, а также у других пациентов. В рамках процессуальной проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили следователи.

Распространив заведомо ложную информацию, женщина посеяла панику среди населения. После проверки будет принято решение о наказании — с 1 апреля за данное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области жительница привлечена к административной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

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