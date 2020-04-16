Москва, , 05:51 — REGNUM В четверг, 16 апреля, в Москве будет облачно, осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха +5… +7 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 17 апреля в Москве будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), 0… +2 °С.

Ветер западный 6−11 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. В связи с порывистым ветром в Москве вводится жёлтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление 729 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +3… +8 °С днём и −2… +3 °С ночью.

В пятницу, 17 апреля, днём в столице ожидается +6… +8 °С. По области +4… +9 °С. Ночью в регионе ожидается −4… +1 °С.