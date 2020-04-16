Сеул, , 05:29 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 10 613, сообщаются на сайте организации центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

За последние 24 часа в стране выявлено еще 22 случая инфицирования и 141 — выздоровления. Общее число пациентов, которые скончались от осложнений заболевания, составляет 229 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля в Южной Корее на американской военной базе «Кэмп Хамфрис» зафиксировали два новых случая заражения SARS-CoV-2.

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