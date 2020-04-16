Мехико, , 05:28 — REGNUM Мексиканским компаниям, продолжающим свою работу, несмотря на запрет в связи с режимом чрезвычайной ситуации, грозят проверки, заявил замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гателль на пресс-конференции.

«Все компании, отказавшиеся закрыться, ждет проверка на предмет санитарной безопасности. Это даст начало процессу санкций», — заявил он.

Лопес-Гателль отметил, что министерство труда предоставит необходимые полномочия санитарным органам, которые смогут после проверок закрывать предприятия за нарушение карантина. После закрытия информация о нарушениях будет поступать в прокуратуру.

Он добавил, что пока в Мексике 15% компаний отказались закрыться, несмотря на режим ЧС и предупреждения регулирующих органов.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике достигло 5847. С начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 449 человек.

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