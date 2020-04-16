Якутск, , 05:35 — REGNUM В Якутии 16 апреля подтверждён ещё один случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Алдане. Пациент находится в районной больнице, контактирующие с ним установлены, у людей взяты пробы.

На 16 апреля в Якутии 21 человек продолжает лечение, из которых десять —в Алдане, пять — в Ленске и шесть — в Якутске, в том числе два —в Горном районе и один — в Вилюйске.

Полностью излечились от COVID-19 15 человек. Всего зарегистрировано в республике 36 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на утро 16 апреля зарегистрировано 19 заражённых коронавирусной инфекцией. Из них 13 —проходят лечение, 6 —уже успешно выписались из больниц.