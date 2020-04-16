Пекин, , 05:22 — REGNUM Власти Китая усиливают меры по возобновлению производства свинины и устранения ущерба от африканской чумы свиней в рамках стабилизации баланса спроса и предложения на рынке мяса, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

В ряд ключевых провинций, включая Цзянсу и Чжэцзян властями были направлены инспекционные группы, которые должны обеспечить реализацию ряда экономических мер, направленных на стабилизацию производства свинины с сдерживание африканской чумы свиней, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР.

Соответствующие регионы также должны своим приоритетом сделать восстановление производства и стабилизацию рынка мяса птицы и свинины. Проблемы, которые будут выявлены во время инспекции, будут в приоритетном режиме переданы на устранение.

Напомним, что в 2019 году Китай выпустил трехлетний план действий по стабилизации производства свинины, который направлен, в основном на восстановление мощностей производства свинины до нормального уровня до конца 2020 года.