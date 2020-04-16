Южно-Сахалинск, , 05:16 — REGNUM По рекомендации Роспотребнадзора и Агентства по рыболовству Сахалинской области все пребывающие в регион на лососевую путину работники должны проходить 14-дневный карантин.

Читайте также: Россия противостоит угрозе распространения коронавируса — все новости

Такие меры принимаются в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Рыбопромышленникам Сахалина, сезонно привлекающим кадры из других регионов, рекомендовали помещать прибывающих работников на 14-дневный карантин со дня въезда с обязательным медобследованием, контролем состояния здоровья», — пишет Fishnews.

Как сообщало ИА REGNUM, вахтовики Колымы, Якутии допускаются к работе после прохождения 14-дневного карантина.