Москва, , 05:15 — REGNUM В России в 376 лабораториях провели более 1,5 миллиона тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным федерального ведомства, «значительный охват населения тестированием» обеспечивают 105 лабораторий Роспотребнадзора, 247 лабораторий при государственных медицинских организациях и 24 частных лаборатории.

В настоящее время к проведению тестирования может подключиться любая лаборатория, при условии обязательной передачи информации о случаях выявления нового коронавируса в Роспотребнадзор.

15 апреля с показателем 1,5 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведённых тестов.