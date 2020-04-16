Оттава, , 05:10 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Канаде превысило 28,3 тысячи, говорится в отчете канадского минздрава.

К настоящему времени общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 28 381. С начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Канаде умерли 1010 человек. Наиболее пострадавшей от пандемии стали провинции Квебек и Онтарио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадские ученые подтвердили, что препарат ремдесивир эффективен против коронавирусной инфекции. Однако препарату еще следует пройти клинические испытания.

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