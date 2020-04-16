Гонконг, Китай, , 05:09 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с эпидемией новой коронавирусной инфекции за пределами материковой части страны, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено 1016 заболевших COVID-19, включая четырех погибших. В САР Макао выявлено всего 45 заболевших, а на Тайване — 395 заболевших, включая шесть погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, за все время эпидемии в Китае подтверждено всего 82 341 случай заболевания COVID-19, из которых 3342 человека скончались.