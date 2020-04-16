Пекин, , 04:59 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 46 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки, из которых 34 — «импортные», сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Все 12 внутренних случаев заражения распределились следующим образом: в провинции Гуандун выявлено пять случаев, четыре случая приходятся на провинцию Хэйлунцзян на границе с Россией и три — на Пекин, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Ни одного случая гибели среди «импортных» пациентов не выявлено. Еще у четырех человек имеется подозрение на заболевание. Трое «подозреваемых» находятся в Шанхае и один — в Пекине.

По данным комиссии, 76 человек было выписано из госпиталей страны за прошедшие сутки по выздоровлению от опасной инфекции, а число тяжелых случаев течения болезни упало на 18 до 95 по всей стране.

На материковой части Китая выявлено всего 1534 случая заболевания импортным COVID-19 за все время наблюдений. Из них 636 человек уже покинули госпитали и 898 человек продолжают получать медицинскую помощь. Среди них 46 человек находятся в тяжелом состоянии.

В Китае за все время эпидемии выявлен 82 341 подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией, включая 1107 пациентов, которые продолжают получать медицинскую помощь. Общее число выздоровевших достигло 77 892 человек.