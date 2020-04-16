Шанхай, Китай, , 04:52 — REGNUM Власти Шанхая сообщили о шести новых «импортных» случаях заболеваний COVID-19, выявленных в городе за прошедшие сутки, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Все заболевшие являются гражданами Китая, вернувшимися в Шанхай из таких стран, как Великобритания, Италия и Россия. Они были направлены в специальные медицинские учреждения на лечение. Все 114 человек, находившихся в тесном контакте с больными, в настоящее время помещены на карантин.

Муниципальная комиссия здравоохранения сообщает всего о 289 «импортных» случая заражения в Шанхае. Новых внутренних случаев заражения в городе не выявлено и их число на данный момент достигло 339.