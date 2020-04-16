Пекин, , 04:48 — REGNUM В общей сложности 1749 человек по всему Китаю преследовались за нанесение вреда диким животных за первый квартал 2020 года, что на 62,4% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР, за период с января по март был одобрен арест 400 подозреваемых, обвиняемых в подобного рода преступлениях, что ан 14,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего 176 подозреваемых или 44% от общего числа адресованных, было арестовано по обвинению в закупке, транспортировке и продаже редких или находящихся под защитой государства видов животных, а также изделий из них.