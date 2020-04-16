Владивосток, , 04:57 — REGNUM Врачи Приморья продолжают призывать население к самоизоляции, отмечая высокую степень агрессивности коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Заведующая отделением детского инфекционного госпиталя Владивостокской клинической больницы № 2 Наталья Бурма уверена, что власти приняли правильное решение об ограничении свободного перемещения граждан.

«Нужно разобщаться, однозначно. Не будет разобщения — в этом случае нас ждёт такая же ситуация, как происходит в других странах. Это — вирус-агрессор, он летучий, длительное время сохраняется во внешней среде. Справиться с ним способны не просто дезсредства, а спиртосодержащие дезинфицирующие средства», — отметила врач.

Наталья Бурма призвала внимательнее и серьёзнее относиться к коронавирусной инфекции.

«Нельзя пренебрежительно относиться к полученной информации. Необходимо максимально обезопасить себя и своих близких от возможного заражения», — подчеркнула инфекционист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на утро 16 апреля выявлено уже 40 случаев заражения коронавирусом.