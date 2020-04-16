Якутск, , 04:44 — REGNUM Согласно данным исследования НИУ «Высшая школа экономики», техническое оснащение учителей и школьников в Якутии оказалось самым высоким в России в рамках дистанционного обучения.

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В конце марта — начале апреля было опрошено 22,6 тыс. учителей в 73 регионах страны.

«Наиболее продвинутым регионом стала Якутия, где показатели по техническому оснащению учителей и детей значительно выше, чем по другим регионах страны. В Якутии 61% учителей проводят видеоуроки. При этом средний показатель по России 25%», — пишет Интерфакс.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля российские школьники приступили к дистанционному обучению. С первых дней многие регионы столкнулись с рядом проблем: отсутствие интернета и техники, сбой в программах, загруженность ученических платформ и другое. Недовольство дистанционным образованием высказывали и родители, и учителя. В социальных сетях идёт активное обсуждение проблем, а дети хотят учиться в школах в обычном режиме.