Берлин, , 04:31 — REGNUM Германии удалось достигнуть промежуточных успехов в сдерживании коронавирусной инфекции, но этого не достаточно, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель 15 апреля в ходе пресс-конференции.

По ее словам, национальная система здравоохранения выдержала наплыв пациентов, однако стало ясно, что без вакцины немецкое общество должно продолжать жить в том, режиме, в который сейчас вошло. Меркель выразила благодарность жителям Германии за четкое следование рекомендациям властей.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля издание Bild сообщило, что правительство Германии продлит запрет на массовые мероприятия в стране по меньшей мере до конца августа.

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