Владивосток, , 04:31 — REGNUM Дорожники завершили текущий ремонт моста через реку Бурная на 205-м километре автодороги Дальнереченск-Рощино-Восток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всего в 2020 году на этой дороге будет отремонтировано четыре мостовых сооружения.

«На ремонтируемом мосту был заменён верхний деревянный настил проезжей части. Старые доски пришли в негодность, торчали гвозди, поэтому это покрытие убрали, зачистили пролёт моста и уложили новый настил», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шкотовском районе Приморья рухнул мост через речку Суходол, дорожники строят объезд.