Владивосток, , 04:28 — REGNUM По данным на 10:00 по местному времени 16 апреля, в Приморье официально подтверждено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказали в территориальном управлении Роспотребнадзора, среди заболевших — трое взрослых: две женщины и мужчина, а также ребёнок 11 лет. Это жители Артёма, Владивостока и Дальнегорска.

«Есть несколько пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, это люди старшего возраста, чей иммунитет ослаблен пневмонией, а сама болезнь осложнена хроническими заболеваниями, у основной части больных заболевание протекает в лёгкой форме», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье от внешнего мира изолирован целый посёлок, в котором были выявлены случаи заражения коронавирусом.