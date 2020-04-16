Пекин, , 04:15 — REGNUM Еще 76 пациентов, переболевших COVID-19, покинули больницы Китая за прошедшие сутки, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, на материковой части Китая уже 77 892 человека переболели новой коронавирусной инфекцией. Они уже благополучно покинули госпитали. Всего в стране насчитывается 82 341 подтвержденных случай заражения инфекцией, включая 3342 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией было выявлено еще 20 заболевших COVID-19.