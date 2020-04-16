Харбин, Китай, , 04:12 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая выявлено еще четыре новых заболевших COVID-19, подхвативших инфекцию внутри региона и 16 новых заболевших, прибывших из-за рубежа, сообщает 16 апреля агентство Синьуха.

Все новые заболевшие являются гражданами Китая, вернувшимися из России. Из них двое ранее были носителями вируса, у которых заражение протекало бессимптомно, сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения.

На текущий момент в регионе выявлено 356 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Медики отслеживают состояние 2089 человек, находившихся в тесном контакте с зараженными. Из них 1336 человек находятся на карантине.