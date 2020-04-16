Нанкин, Китай, , 04:08 — REGNUM Деревня Хуаси, известная как самая богатая деревня Китая, выделила африканскому Мозамбику медицинских грузов на 2 млн юаней (около $283,5 тыс.) на борьбу с коронавирусом, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

В число пожертвований входит 500 тыс. лицевых масок, 6000 защитных костюмов и 3000 пар защитных очков. Ожидается, что уже 16 апреля груз достигнет посольства Мозамбика в Пекине, сообщил представитель властей деревни У Сеэнь.

Деревня расположена в провинции Цзянсу на востоке Китая в 130 км от Шанхая. Она заработало свой достаток посредством развития ряда отраслей вроде сталеварения новой энергетики, логистики и морского транспорта, а также производства химического волокно для банковского дела.