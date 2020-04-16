Пекин, , 04:02 — REGNUM Меры профилактики коронавируса в местах повышенного риска должны быть усилены по мере того, как Китай постепенно оправляется от эпидемии, заявил китайский эксперт, передает 15 апреля агентство Синьхуа.

В число мест повышенного риска входят медицинские учреждения, где лечатся пациенты с COVID-19, а также пограничные районы, места общественных собраний, закрытые площадки и специальные площадки вроде домов престарелых, заявил представитель Китайского центра короля и профилактики заболеваний Ши Сяомин.

Для того, чтобы минимизировать риски, подобного рода места должны обеспечивать ограничение на число посетителей, дабы избегать больших скоплений толп. Театры и крупные спортивные площадки или выставочные центры пока должны приостановить работу. Карантинные меры на границе страны должны быть усилены.