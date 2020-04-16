Хабаровск, , 04:08 — REGNUM Власти, полиция и надзорные ведомства Хабаровского края намерены принимать жёсткие меры по контролю за режимом самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На координационном совещании по обеспечению правопорядка прокурор Хабаровского края Николай Рябов потребовал от уполномоченных органов ограничить посещение жителями мест массового отдыха.

«Полиции и Росгвардии необходимо усилить патрулирование всех населённых пунктов. Нарушителей режима самоизоляции нужно привлекать к административной ответственности. Передвижение граждан должно осуществляться с документом, удостоверяющим личность. К майским праздникам и Пасхе эта работа должна быть организована на должном уровне. Важно принять меры по закрытию детских, игровых, спортивных площадок, парков, скверов, набережных и иных мест общего пользования. Только тогда можно будет говорить об эффективности мер по предупреждению коронавирусной инфекции», — сказал Николай Рябов.

Он отметил, что губернатор Сергей Фургал проводит максимум мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, но на местах не все должностные лица подошли к проблеме с полной ответственностью.

«Очень важно, чтобы все, кто сегодня задействован, а это и военные, и полиция, и Росгвардия, понимали свои обязанности. В противном случае будет ставится вопрос о халатности», — заявил Рябов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае на утро 16 апреля зарегистрировано 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией.