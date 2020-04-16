Гуанчжоу, Китай, , 03:56 — REGNUM Известный китайский специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань обсудил в городе Гуанчжоу с иностранцами ряд идей по сдерживанию эпидемии нового коронавируса, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Чжун поделился опытом Китая по тестированию, отслеживанию и лечению пациентов, заразившихся новым коронавирусом. Одиннадцать иностранцев из Японии, Австралии, Пакистана, Ботсваны, Вьетнама, России, Нигерии и Бангладеш приняли участие в мероприятии.

По словам Чжуан, ранняя диагностика, ранний карантин и ранее лечение — ключевые по эффективности меры, позволившие Китаю сдержать распространение вируса. Он также представил идею необходимости укрепления иммунитета, поскольку коронавирус является крайне заразным, а серьезные меры контроля доказали свою эффективность.