Мехико, , 03:49 — REGNUM Новых 448 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Мексике за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 5847. Также за 15 апреля в стране от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 43 человека. Общее количество умерших от инфекции с начала пандемии в Мексике достигло 449.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля глава минздрава Мексики Уго Лопес-Гателль не исключил заражения 26,5 тысяч жителей страны коронавирусом SARS-CoV-2.

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