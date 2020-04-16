Южно-Сахалинск, , 03:36 — REGNUM Очередной случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Сахалинской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Telegram губернатора области Валерия Лимаренко.

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«Из специализированной лаборатории пришёл ещё один анализ пассажира московского рейса, он оказался положительным. Человек уже находился на строгой обсервации», — написал Лимаренко.

На 16 апреля в островном регионе зарегистрировано 19 заражённых коронавирусной инфекцией, 13 — проходят лечение. Вылечились и выписались из больниц — шесть человек.

Всего с начала пандемии в островном регионе зарегистрировано 19 случаев заражения.

В обсерваторах находятся 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля на Чукотке подтвердился первый случай заражения коронавирусной инфекцией.