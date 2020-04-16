Красноярск, , 03:56 — REGNUM В четверг, 16 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +11… +13 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:20 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 16 на 17 апреля ожидается +2… +4 °C.

Скорость западного, юго-западного ветра 2−6 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В пятницу, 17 апреля, в Красноярске до +10 °C днём и до +1 °C ночью.

В субботу, 18 апреля, в Красноярске ожидается до +13 °C днём. Ночью около 0 °C.