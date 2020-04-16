Нанкин, Китай, , 03:15 — REGNUM Восточная китайская провинция Цзянсу построит еще больше станций зарядки электромобилей в деревнях и поселках в рамках государственной кампании поддержки и развития рынка электромобилей, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Согласно плану, опубликованному генерирующей компанией State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., она намерена вложить около 370 млн юаней (около $52,4 млн) в строительство мощностей по зарядке электромобилей в 2020 году.

В настоящее время в регионе насчитывается 170 тыс. электромобилей и 78 тыс. зарядных станций разных типов. Около 90% зарядных станций расположены в городской зоне. Однако, по мере роста числа пользователей электромобилей в сельской местности, имеется потребность строительства все большего числа станций зарядки и там.

Провинция намерена взять на себя лидерство в строительстве станций зарядки. Она также намерена стимулировать инвестиции в электромобили и зарядные станции в рамках восстановления спроса на фоне эпидемии нового коронавируса, отметили в руководстве компании.

Государственная сетевая корпорация Китая сообщила также, что вложит 2,7 млрд юаней в строительство 78 тыс. зарядных станций в этом году. А конец марта в Китае всего насчитывалось 542 тыс. зарядных пункта для электромобилей.