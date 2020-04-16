Владивосток, , 03:13 — REGNUM В Приморье до конца года из аварийного жилищного фонда переселят 720 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В 2020 году планируется ликвидировать 12,7 тыс. квадратных метров аварийного жилищного фонда в 17 муниципалитетах Приморья. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» будет введено в эксплуатацию более 510 тыс. квадратных метров нового жилья.

«Всего будет переселено 720 человек в Арсеньевском, Артемовском, Владивостокском, Лесозаводском, Находкинском, Партизанском, Спасском, Уссурийском городских округах. А также в Лазовском округе, Надеждинском, Хасанском, Яковлевском, Партизанском районах, Ярославском, Сибирцевском, Кавалеровском, Приморском городских поселениях», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ветхих домов снесут в городе Свободный в Приамурье.