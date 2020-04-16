Вашингтон, , 02:58 — REGNUM 28 326 летальных исходов заболевания COVID-19 зафиксировано на территории США, 15 апреля сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

Также отмечается, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 636 350.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Нью-Йорка объявили, что жители города начиная с 18 апреля будут обязаны носить защитные маски на лице при нахождении на улице.

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