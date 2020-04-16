Пекин, , 02:53 — REGNUM Власти Китая сообщили о 6764 бессимптомных случаях заражения новым коронавирусом, из которых 588 — привнесённые из-за рубежа, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Всего 1297 бессимптомных случаев, из которых 251 — «импортные», было пересмотрено как подтвержденные. Еще 4444 человек, включая 109 прибывших из-за рубежа были освобождены от медицинского наблюдения, сообщил пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн во время пресс-конференции.

По его словам, 1023 человек, у которых инфекция протекает бессимптомно, включая 228 прибывших из-за рубежа, по-прежнему находятся под медицинским наблюдением.