Шкотовский район, Приморский край, , 03:02 — REGNUM Для предотвращения распространения коронавируса оперативным штабом Шкотовского района, принято решение ограничить въезд и выезд на территорию посёлка Подъяпольское, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Приморье целый посёлок могут закрыть на карантин по коронавирусу

Ориентировочно ограничения продлятся до 29 апреля. Ранее у двух местных жителей, пренебрегших предписаниями о самоизоляции, тесты на коронавирус дали положительный результат и они были госпитализированы. После этого тест на наличие коронавируса был взят у 55 жителей Подъяпольского.

«Чтобы предупредить возможное распространение инфекции, 15 апреля оперативным штабом муниципалитета принято решение выставить пост сотрудников ДПС на въезде в посёлок и ограничить въезд и выезд на его территорию. Исключение составят сотрудники организаций и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населённого пункта», — сообщили в районом оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, после получения информации об инфицировании двух жителей Подъяпольского, оперативный штаб и Роспотребнадзор оценили ситуацию на предмет введения в посёлке полного карантина.