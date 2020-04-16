Панама, , 02:19 — REGNUM Пять новых случаев инфицирования коронавирусом были зафиксированы среди заключенных тюрьмы «Новая надежда» в панамском городе Колон, 15 апреля сообщает издание La Prensa со ссылкой на свои источники.

Их поместили в пустующий центр для несовершеннолетних. Ранее сообщалось о двух заключенных с подтвердившимся тестом на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Бунт заключенные тюрьмы «Новая надежда» устроили бунт с требованием освободить из заточения после выявления в учреждении двух случаев инфицирования коронавирусом.

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