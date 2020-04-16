Кишинёв, , 01:59 — REGNUM В Молдавии за последние сутки выявили 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, а общее число заболевших достигло 1914 человек. Об этом сообщила на брифинге 15 апреля министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM.

Таким образом после снижения в течении нескольких дней динамика роста числа заболевших в Молдавии резко выросла. В предыдущие дни число новых случаев составляло от 50 до 90 заболевших.

За сутки пять человек в Молдавии умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Общее число умерших от коронавируса в республикевыросло до 46.

В стране с 17 марта действует режим чрезвычайного положения, до 24 марта продлены нерабочие дни, гражданам запрещено собираться группами более трёх человек.

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