Бразилиа, , 01:59 — REGNUM У двухмесячного младенца в бразильском городе Манаус выявили наличие коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что младенец родился среди венесуэльских беженцев из племени Варао. В ходе медицинской проверки беженцев врачи обратили внимание на двухмесячного ребенка, у которого была повышенная температура тела, и забрали его вместе с матерью в больницу. Позднее результаты анализов показали наличие коронавирусной инфекции у ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля от заболевания COVID-19 в Бразилии излечился 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрнандо Армелиндо Пивета. Сообщалось, что его госпитализировали 6 апреля.

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