Монтевидео, , 01:36 — REGNUM Оставшиеся пассажиры круизного лайнера Greg Mortimer, несколько недель простоявшего на якоре у берегов Уругвая из-за коронавируса, сошли на берег, сообщает пресс-служба уругвайских ВМС 15 апреля на странице в Twitter.

С борта судна было эвакуировано 14 человек — граждане США, Канады и ряда стран ЕС. Они будут доставлены в аэропорт для отправки в Майами.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля с лайнера Greg Mortimer для отправки на родину были эвакуированы 112 граждан Австралии и Новой Зеландии.

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