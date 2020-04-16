Варшава, , 01:34 — REGNUM Жителям Польши необходимо будет носить медицинские маски на улицах и в общественных местах с 16 апреля. Соответствующее распоряжение приняло польское правительство.

«С 16 апреля 2020 года до отмены вводится обязанность закрывать нос и рот при помощи части одежды или маски во время пребывания за пределами места жительства», — говорится в документе.

По словам представителя польского минздрава, жителям необходимо закрывать лицо не для защиты от коронавирусной инфекции, а чтобы не заразить других, если болезнь протекает у носителя бессимптомно. Отмечается, что новые требования не затрагивают детей до четырех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше начали продажу медицинских масок в отделениях почты. Также в ряде польских городов появились автоматы по продаже масок и дезинфицирующих средств.

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