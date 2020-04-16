Багдад, , 01:20 — REGNUM 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией было выявлено за прошедшие сутки в Ираке, говорится в заявлении иракского министерства здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Ираке достигло 1415. Также с начала пандемии в стране 812 человек выздоровели и были выписаны из медучреждений. От болезней, вызванных коронавирусом, 79 человек скончались.

Также в связи с пандемией коронавирусной инфекции власти Ирака продлили действие комендантского часа до 19 апреля.