Абу-Даби, , 00:32 — REGNUM Общее количество случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в ОАЭ увеличилось до 5365. Об этом 15 апреля сообщает министерство здравоохранения и профилактики государства.

За последние сутки зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения — 432. При этом с начала эпидемии в ОАЭ от COVID-19 излечилось 1034 пациента. Еще 33 человека скончалось от осложнений заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля в городе-эмирате Дубае был объявлен картинный режим.

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