Владикавказ, , 00:12 — REGNUM Уголовное дело было заведено следователями за распространение ложной информации о коронавирусе в отношении 38-летнего жителя Владикавказа. Об этом 15 апреля сообщает следственное управление Следственного комитета РФ в Северной Осетии.

По версии следствия, мужчина выложил в социальных сетях две видеозаписи, в которых он ставит под сомнение меры, предпринимаемые правительством региона в борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в видеозаписях мужчина призывает граждан к нарушению режима самоизоляции, ложно мотивируя это отсутствием, якобы, угрозы жизни и здоровью из-за коронавирусной инфекции.

Уголовное дело было возбуждено по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. В настоящее время следствие проводит проверку с целью установления всех причин и обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям подозреваемого.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жительнице Оренбурга, которая по решению суда была оштрафована на 15 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о карантине.

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