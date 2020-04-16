Дублин, , 00:04 — REGNUM Полиция Ирландии сообщила о рекордных арестах контрабанды, в том числе изъятию рекордного количества кокаина, благодаря карантинному режиму, 15 апреля сообщает агентство Reuters.

По сообщению полиции, с начала карантина произошло 144 инцидента, которые первоначально рассматривались «как потенциальные нарушения правил, но во время инцидентов были раскрыты другие преступления».

В частности, так был изъят груз в 20 000 контрабандных сигарет, груз кокаина на 51 тыс. евро и особо крупная партия кокаина стоимостью примерно 500 тыс. евро.

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